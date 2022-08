Keaton, der als untypischer Actionheld im Fledermauskostüm unter der Regie von Tim Burton als "Batman" (1989) weltweit berühmt wurde, hatte im vergangenen Jahr in einem Interview mit "The Hollywood Reporter" bereits eingeräumt, kein Comicbuch-Fan zu sein. Nach "Batman" hatten Keaton und Burton mit "Batmans Rückkehr" (1992) ihren Hit fortgesetzt. Doch ein drittes Mal war Keaton damals zur Überraschung vieler in Hollywood nicht bereit gewesen. Stattdessen sprang Val Kilmer für Regisseur Joel Schumacher bei "Batman Forever" (1995) ein. Für den Kinofilm "The Flash" soll Keaton das Kostüm wieder anziehen. Eine echte Sensation, die im Internet für Furore sorgte.