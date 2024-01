Ein dänisches "The Crown"? Serie über Königin Margrethe kommt

Fans von "The Crown" können sich möglicherweise schon bald über ein dänisches Gegenstück zu der Erfolgsserie freuen. Die Produktionsgesellschaft Sam Productions und der Sender TV 2 arbeiten an der Entwicklung einer fiktiven Serie über das Leben der jüngst zurückgetretenen Königin Margrethe II. (83), die bisher den Arbeitstitel "Af Guds nåde" trägt. Übersetzt heißt das so viel wie "Durch Gottes Gnade".