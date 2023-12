Stirbt die Queen?

"The Crown" drehte sich voll und ganz um das Leben von Queen Elizabeth II, obwohl wieder andere Figuren kurzzeitig im Fokus standen. Von daher stellte sich natürlich die Frage: Endet die Netflix-Serie mit dem Tod der Queen? Immerhin hat sie mit ihr auch angefangen.

Jein. Da wir uns im Serienfinale im Jahr 2005 befinden, verliert Imelda Stauntons Figur darin nicht ihr Leben. Auf eine metaphorische Art und Weise wird jedoch der Tod der Queen dargestellt. So soll sie sich in der finalen Folge mit ihrer Beerdigung auseinandersetzen, sodass für den Fall der Fälle alles so abläuft, wie das Oberhaupt der britischen Monarchie es gerne hätte. Dadurch wird ihre Sterblichkeit in den Blick gerückt, die Idee schwebt zumindest im Raum.

Spätestens die finale Szene kann als ein symbolisches Zeichen ihres Ablebens gewertet werden. Darin stehen Claire Foy, die erste Queen-Darstellerin, und Olivia Colman, die zweite Schauspielerin der britischen Königin, hinter Imelda Staunton und tragen schwarze Kleidung, wie bei einer Beerdigung. Im Kontrast dazu steht das weiße Outfit der (aktuellen) Majestät, die sich in das weiße Licht begibt. Wie verstorbene Versionen ihrer selbst blicken Foy und Colman auf sie hinab und heißen sie sinnbildlich im Reich der Toten willkommen.