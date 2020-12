Kommt eine "Alien"-Serie mit Ridley Scott als Produzent?

FX-Sender-Chef John Landgraf hat im Zuge des Disney Investors Day's über die neue "Alien"-Serie gesprochen. Drehbuchautor, Regisseur und Emmy-Preisträger Noah Hawley ("Lucy in the Sky", "Fargo") wird die Serie schreiben und produzieren. Außerdem werden derzeit noch – ziemlich weit fortgeschrittene – Gespräche mit dem "Alien"-Mastermind Ridley Scott geführt, um ihn ebenfalls als Produzenten mit an Bord zu holen.

Über den Serien-Inhalt hatte Ladgraf auch verheißungsvolle Neuigkeiten parat: Die Geschichte soll in der nahen Zukunft spielen und zugleich wird hier die erste "Alien"-Story erzählt, die auf der Erde angesiedelt ist.