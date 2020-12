Die 30 besten Science-Fiction-Filme der vergangenen 10 Jahre

Dieser Low-Budget-Mystery-Thriller von Regisseur und Co-Autor James Ward Byrkit überzeugt vor allem durch die fantastische Idee: Vier Paare, die sich schon länger nicht gesehen haben, treffen sich zum Abendessen. Als an diesem Abend plötzlich der Strom in der gesamten Region ausfällt, ist die Ursache schnell ausgemacht: Es muss an dem Kometen liegen, der gerade sehr nahe an der Erde vorbeifliegt. Draußen ist es stockdunkel. Nur ein Haus in einiger Entfernung ist hell beleuchtet. Amir und Hugh machen sich auf den Weg zu dem Haus. Als die beiden völlig verwirrt wieder zurückkehren, häufen sich merkwürdige Ereignisse. Mit minimalen Mitteln wird ein nervenzerfetzendes Verwirrspiel geboten. Erst nach und nach entdeckt das Publikum, was hier eigentlich abgeht.

"Coherence" ist zurzeit nur als DVD/Blu-ray erhältlich. Hier geht's direkt zum Film.