Nicht nur "Squid Game": Netflix setzt weiter auf koreanische Serien

Zweite Staffel auch für "Squid Game"-ähnliche Spielshow

Eine zweite Staffel bekommt dieses Jahr auch eine Gameshow, die wie eine reale Version von "Squid Game" funktioniert. In "Physical 100" treten 100 Personen in körperlich herausfordernden Spielen gegeneinander an. Nur einer bleibt am Ende übrig und gewinnt umgerechnet 240.000 Dollar.