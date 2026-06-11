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WM-Orakel: Berühmter Krake kehrt in neuer Form zurück

Ein Krake hält in seinen Tentakeln eine blaue Kugel mit dem Logo von RTLZWEI vor einer Korallenriff-Kulisse.
11.06.26, 07:57
RTLzwei lässt zur Fußball-WM eine KI-Version des berühmten Orakels antreten, die kuriose Fun Facts bietet.

RTLzwei bringt Krake Paul als WM-Orakel zurück - in einer digitalen KI-Version. Paul 2.0 soll während der Fußball-Weltmeisterschaft ausgewählte Partien vorhersagen. Das Format "Das WM-Orakel mit Paul 2.0" knüpft an den berühmten Oktopus an, der bei der EM 2008 und der WM 2010 mit zahlreichen richtigen Tipps für Aufmerksamkeit sorgte.

Sein erstes Orakel spricht der KI-Krake am 11. Juni - dem Tag des Eröffnungsspiels. Insgesamt produziert RTLzwei 27 kurze Clips zu ausgewählten WM-Partien. Dazu gehören neben dem Eröffnungsspiel alle Spiele mit deutscher Beteiligung, Begegnungen der Top-Favoriten sowie sämtliche K.o.-Spiele ab dem Achtelfinale.

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Tattoos statt Taktiktafeln

Was die Sendung von klassischen Tipp-Formaten unterscheidet, ist die Vorgehensweise: Paul 2.0 sagt die Ergebnisse ausgewählter WM-Partien anhand kurioser Fun Facts voraus. Wer hat mehr Tattoos - Deutschland oder Brasilien? Welches Team schickt die meisten verheirateten Spieler ins Rennen? Und welche Nation hält den kuriosesten Weltrekord?

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Nach den News auf Sendung

Zu sehen ist "Das WM-Orakel mit Paul 2.0" je nach Spielplan jeweils im Anschluss an die "RTLzwei News" (Mo.-Fr. um 16:00 Uhr). Wochenendspiele bekommen ihre Vorhersage bereits am Freitag nach dem Newsblock. Parallel dazu sollen die Clips auch auf den Social-Media-Kanälen des Senders erscheinen.

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