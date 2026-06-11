RTLzwei bringt Krake Paul als WM-Orakel zurück - in einer digitalen KI-Version. Paul 2.0 soll während der Fußball-Weltmeisterschaft ausgewählte Partien vorhersagen. Das Format "Das WM-Orakel mit Paul 2.0" knüpft an den berühmten Oktopus an, der bei der EM 2008 und der WM 2010 mit zahlreichen richtigen Tipps für Aufmerksamkeit sorgte.

Sein erstes Orakel spricht der KI-Krake am 11. Juni - dem Tag des Eröffnungsspiels. Insgesamt produziert RTLzwei 27 kurze Clips zu ausgewählten WM-Partien. Dazu gehören neben dem Eröffnungsspiel alle Spiele mit deutscher Beteiligung, Begegnungen der Top-Favoriten sowie sämtliche K.o.-Spiele ab dem Achtelfinale.