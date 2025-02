Die Tanzschule "Galant" öffnet wieder ihre Pforten: Wie das ZDF mitteilt, haben in Berlin und Umgebung die Dreharbeiten zur vierten Staffel der erfolgreichen "Ku'damm"-Serie begonnen. Die drei neuen Folgen spielen im Jahr 1977 und tragen entsprechend den Titel "Ku'damm 77" .

Neue und alte Stars

Unter der Regie von Maurice Hübner sind erneut Sonja Gerhardt (35), Claudia Michelsen (56), Maria Ehrich (31) und Emilia Schüle (32) in den Hauptrollen zu sehen. Neu im Damen-Ensemble sind unter anderem Carlotta Bähre (geb. 2005), Marie Louise Albertine Becker (geb. 2003) und Massiamy Diaby (geb. 1996).

Schauspieler August Wittgenstein (44) und überraschenderweise auch Sabin Tambrea (40) gehören ebenfalls wieder zum Cast. Letzterer spielte in den ersten drei Staffeln "Ku'damm 56" (2016), "Ku'damm 59" (2018) und "Ku'damm 63" (2021) den Industriellensohn und Schriftsteller Joachim Franck, der immer wieder um Monika (Gerhardt) kämpft. In der zweiten Episode der dritten Staffel nimmt er sich allerdings das Leben. In der neuen Staffel verkörpert der Schauspieler einen Lehrer, den auch Monika kennenlernt.