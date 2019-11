Kultserien und Serienklassiker bei Netflix & Amazon Prime

24 (9 Staffeln, 2001 bis 2010)

Noch nie ging es so temporeich zur Sache wie in der Actionserie mit Kiefer Sutherland als Anti-Terrorspezialist Jack Bauer. Die Idee, die Serie in Echtzeit zu erzählen, war damals in dieser Form neu und traf voll den Zeitgeist. Leider lag die Serie nicht nur in Sachen Beschleunigung im Trend, sondern auch bei den Tendenzen in Richtung Terror-Hysterie und zunehmende Überwachung in der Zeit nach 9/11. Zwei Monate nach den verheerenden Terroranschlägen von 2001 ging "24" beim US-Sender Fox auf Sendung: Der Superagent Jack Bauer suggerierte, dass übertriebene Gewaltanwendung und Folter schon bei vagem Verdacht legitim sei, um theoretisch mögliche Gefahren abzuwenden.