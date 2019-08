Die 16 besten Nerd-Serien aller Zeiten

10. FREAKS & GEEKS (1 Staffel, 1999)

In deutscher Sprache bekam die Kultserie den jenseitigen Titel "Voll daneben, voll im Leben". Im Mittelpunkt steht eine Clique an einer Highschool in den 80er-Jahren. Leider wurde "Freaks & Geeks" vom US-Sender NBC schon nach einer Staffel (mit 18 Episoden) eingestellt. Auf der Besetzungsliste der Serie standen einige spätere Serien-Stars wie beispielsweise Seth Rogen ("Arrested Development"), James Franco ("The Deuce"), Jason Segel ("How I Met Your Mother") und Martin Starr ("Party Down", "Silicon Valley").

"Voll daneben, voll im Leben" ist bei Amazon Prime zu sehen.