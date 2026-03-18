Welcher Song stürmte zuerst die Charts? Was bisher am heimischen Wohnzimmertisch für rauchende Köpfe gesorgt hat, feiert nun Premiere im großen TV-Studio. Ab Sonntag , dem 12. April um 19:05 Uhr , bringt RTL den Spiele-Bestseller " Hitster – Die Gameshow der größten Hits" auf den Bildschirm. Moderiert wird das sechsteilige Musik-Spektakel von Elton , der genau weiß, worauf es ankommt.

Die Challenge: Den Soundtrack des Lebens sortieren

In der Show treten prominente Duos gegen die Zeit und ihr eigenes Gedächtnis an. Die Aufgabe klingt simpel, hat es aber in sich: Die Teams müssen bekannte Ohrwürmer aus Pop, Rock und Schlager auf einer chronologischen Zeitleiste korrekt einordnen. Dabei geht es weniger um staubiges Expertenwissen, sondern vielmehr um das Gefühl für die Jahrzehnte.

Moderator Elton bringt es in einer Presseaussendung auf den Punkt: "Man muss hier eigentlich nichts wissen. Nicht, wie die Songs heißen. Nicht, wer sie gesungen hat. Und es muss auch niemand mit Nerd-Wissen glänzen – wer in der zweiten Strophe im dritten Takt auf die Triangel gehauen hat. Alles Wurst. Man muss sich nur an sein eigenes Leben erinnern. Und genau deshalb werden wir hier großartige Geschichten hören. Denn kaum etwas weckt Erinnerungen so zuverlässig wie Musik.“