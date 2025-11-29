Die Verleihung der KURIER ROMY hat am 28. November 2025 mehrere Premieren gebracht: Erstmals fand die Gala in Kitzbühel statt, erstmals gab es in einer Publikumswahl ein Ex-aequo-Ergebnis (Anke Engelke und Veronica Ferres wurden beliebteste Schauspielerinnen TV und Streaming), und erstmals wurde eine Diamant-Romy vergeben. Diese überreichte KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl an Showlegende Thomas Gottschalk, dessen Lebenswerk-ROMY bei dem Brand in Hollywood geschmolzen war. Der 75-jährige "Wetten, dass..?"-Moderator nahm seine Auszeichnung in der während des Filmfestivals Kitzbühel aufgebauten "Kurier Romy Hall" bei Schloss Kaps in Empfang, zeigte sich dankbar, dass ihm das Publikum "so lange die Treue gehalten" habe und meinte: "Ich werde mich morgen in Deutschland wieder entschuldigen müssen, weil ich gesagt habe, dass mir der österreichische Humor mehr liegt als der deutsche."

Ferres: "Ich liebe Österreich!" Noch dicker Richtung Gastgeberland trug Veronica Ferres auf, die bekundete: "Ich liebe Österreich!" Sie sei schon als Festspiel-Buhlschaft auf Händen getragen worden und habe an der Seite von Tobias Moretti im ersten "Kommissar Rex" gespielt. Nun kehre sie mit der Krimiserie "Alpentod" zurück. "Ich habe österreichische Luft in mir - oder Blut. Wie ihr mit Kunst und Kultur umgeht, davon kann sich Deutschland eine Scheibe abschneiden." Er sei zum ersten Mal in Kitzbühel, bekannte Michael "Bully" Herbig, der in einer Doppelconference zum Abschluss der Gala einen Sonderpreis an TV-Entertainer Stefan Raab verlieh - und vice versa von diesem einen verliehen bekam. Auch die langjährige TV-Wettermoderatorin Christa Kummer erhielt eine Sonder-ROMY für ihr Engagement in Klimafragen.

Schwarz: "Burn, Kitzbühel, burn!" Thomas Stipsits wurde vom Publikum für seinen Film "Kopftuchmafia" zum beliebtesten Schauspieler TV und Streaming gekürt und bekannte: "Das ist das schönste Zeltfest, auf dem ich je war!" Beliebtester Schauspieler in der Kategorie Film wurde Simon Schwarz für "Perla". Er richtete den Gästen via Videobotschaft aus: "Burn, Kitzbühel, burn! Brennt die Hütte nieder!" Beliebteste Schauspielerin in der Kategorie Film wurde Caroline Peters für "What a Feeling". Sie war bei der Bekanntgabe gemeinsam mit ihrer ebenfalls nominierten Kollegin Birgit Minichmayr aus dem Burgtheater zugeschaltet, wo die beiden noch kurz zuvor auf der Bühne gestanden waren. Die Kategorie "Beste TV-Doku", die erstmals in der 35-jährigen Geschichte des von des Preises ausgelobt worden war, gewann "Marcel" von Lisa Gadenstätter, der Marcel Hirscher per Video für die "Mega-coole Geschichte" gratulierte, die beste TV-Show/Unterhaltung wurde "100 Jahre Radio", moderiert von Teresa Vogl und Michael Ostrowski, der in der Gamsstadt eine kleine Spitze gegen René Benko und seine Laura-Privatstiftung los wurde.

Letzter gemeinsamer Auftritt des "Jedermann"-Paares Die ebenfalls erstmals vergebene Kategorie "Kurier-Publikumshit" ging an "Jedermann" Philipp Hochmair und seine "Buhlschaft" Deleila Piasko, die bei der Übernahme des Preises ihren letzten gemeinsamen Auftritt absolvierten und einander für zwei tolle gemeinsame Jahre dankten. 2026 übernimmt Roxane Duran die Rolle der Frau an Jedermanns Seite. Satiriker Peter Klien ("Gute Nacht Österreich") wurde in der Kategorie TV-Journalismus ausgezeichnet. "Ich nehme diese Wahl in Demut an", orientierte er sich in seinen Dankesworten an politischen Vorbildern und nannte Humor eine "Form geistiger Selbstverteidigung". Für die beste TV-Analyse wurde Fußball-Expertin und Ex-Kapitänin der Frauen-Nationalmannschaft Viktoria Schnaderbeck geehrt, die sich ausdrücklich für das vom ORF in sie gesetzte Vertrauen bedankte.

Das sind alle Preisträgerinnen und Preisträger BELIEBTESTE SCHAUSPIELERIN TV/STREAMING: Anke Engelke und Veronica Ferres

BELIEBTESTER SCHAUSPIELER TV/STREAMING: Thomas Stipsits

BELIEBTESTE SCHAUSPIELERIN FILM: Caroline Peters

BELIEBTESTER SCHAUSPIELER FILM: Simon Schwarz

TV-JOURNALISMUS: Peter Klien

KURIER-PREIS FÜR TV-ANALYSE: Viktoria Schnaderbeck

BESTE TV-DOKU: Dok1 "Marcel"

SHOW/UNTERHALTUNG: "100 Jahre Radio" Teresa Vogl & Michael Ostrowski

KURIER-PUBLIKUMSHIT: "Jedermann", Salzburger Festspiele - Deleila Piasko & Philipp Hochmair

SONDERPREISE: Christa Kummer / Bully Herbig / Stefan Raab / Thomas Gottschalk