Am 21. September startet die Doku "Projekt Ballhausplatz" von Regisseur Kurt Langbein, in der es um die politischen Karriere von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und dessen zwei Regierungszeiten geht. Doch schon diese Woche erwartet uns ein zweiter Kurz-Film, der simpel, aber trotzdem aussagekräftig einfach nur "Kurz – der Film" heißt. Dass gleich zwei Filme über genau dieselbe Person in solch kurzem Abstand in die Kinos kommen, das gibt es sogar in Hollywood so gut wie nie.

Hier ist der Trailer zu "Kurz – der Film":