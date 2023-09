Der Sommer ist vorbei, die Schule fängt wieder an, das dolce vita liegt hinter uns – vielleicht lassen es die Kinos im September deshalb ein bisschen langsamer (manche würden auch sagen: mau) anlaufen. Die ganz großen und publikumwirksamsten Titel sind (wieder einmal) Fortsetzungen, man darf sich auf "The Equalizer 3", "The Nun 2", "The Expendables 4" und "My Big Fat Greek Wedding 3" freuen (oder darüber augenrollend stöhnen).

Zwar keine Fortsetzung, aber ebenso Bekanntes bietet der Kinderfilm "Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm", der bestimmt beim ganz jungen Publikum euphorische Purzelbäume und bei den Erwachsenen leere Geldbörserl aufgrund nachfolgender Marketing-Lawine auslösen wird. Eine Chance sollte man zudem "Wald" geben, dem neuen Film von Österreichs Erfolgsregisseurin Elisabeth Scharang über eine Frau, die sich in ein Dorf zurückzieht und dort Unruhen auslöst.