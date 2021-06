"Loki": Was bedeutet Sophia Di Martinos Rolle für das MCU?

In der Marvel-Welt sind die Geschlechtszuordnungen fließend: So war beispielsweise Tony Stark aka Iron Man in einem Multiversums-Comic schon mal weiblich und auch Loki wechselte sein Geschlecht nach Lust und Laune. 2008 begann eine "Lady Loki"-Storyline, die sich über ein Jahr hinzog. In einem der Teile beschrieb Odin seine Kinder folgendermaßen: "Mein Sohn Thor, meine Tochter Angela und Loki, der beides ist."

Auch in der Marvel-Serie "Loki" auf Disney+ wurde bereits im Vorfeld angedeutet, dass Loki genderfluid sein könnte, doch wie es nach Folge 2 scheint, wird Tom Hiddleston dafür nicht in Frauenkleidung schlüpfen – die Macher haben wohl eine andere Lösung gefunden.