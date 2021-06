"Loki"-Serie auf Disney+: Teaser zeigt Loki als genderfluid

Im neuen Teaser zur Disney+-Serie "Loki" erfährt man mehr über das wahre Geschlecht des trickreichen Schurken.

In einem Dokument, das die TVA über ihn zusammengestellt hat, ist bei Geschlecht "fluid" zu lesen. Auch wenn Loki vorwiegend als Mann wahrgenommen wird, hat er sich in der Vergangenheit auch in weiblichen Körpern gezeigt. Die Geschlechtsdefinition der TVA ist glaubwürdiger als es jeder Dialog sein könnte, da die TVA-Agenten Loki bereits sein ganzes Leben lang beobachten und jedes Detail über ihn wissen. Die Filme schließen damit direkt an die Comicvorlage an, wo Loki auch als genderfluid porträtiert wurde.

Im neuen Teaser scheitert Loki bei dem Versuch, den TVA-Agenten M. Mobius von seiner Vertraunswürdigkeit zu überzeugen. Am Ende sieht man ein Dokument, in dem Details zu Loki zusammengefasst sind.