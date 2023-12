Bevor Liam Hemsworth die Rolle des Hexers und Monsterjägers Geralt von Riva übernimmt und damit in die übergroßen Fußstapfen von Henry Cavill tritt, ist er als Elite-Soldat in "Land of Bad" im Einsatz, wo er in einen Hinterhalt gerät. Seine einzige Hoffnung, zu überleben, ist Russell Crowe. Auch Hemsworths Bruder ist in dem knallharten Actionfilm zu sehen (jedoch nicht Chris Hemsworth).

Seht hier den überaus spannenden Action-Trailer: