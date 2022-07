Frauen-Generation der Profisportlerinnen

"A League Of Their Own" bringt den unverwechselbaren Charakter des beliebten Klassikers von Penny Marshall zurück und macht sich daran, die Geschichte einer ganzen Generation von Frauen zu erzählen, die davon träumten, Profi-Baseballerinnen zu werden. Die Serie beleuchtet Themen wie Rassismus und sexuelle Identität und begleitet die Reise einer aufstrebenden Gruppe, die sich den eigenen Weg zum Spielfeld bahnt – sowohl in der Liga als auch außerhalb.

Zu den DarstellerInnen gehören "Suits"-Darsteller Patrick J. Adams, Abbi Jacobson ("Disenchantment") und Melanie Field ("You"). Rosie O'Donnell, die bereits in der Film-Vorlage mit dabei war, wird in der Serie ebenfalls wieder mitspielen.

Kreiert wurde die Serie von dem kreativen Duo Will Graham ("Mozart In The Jungle") und Abbi Jacobson ("Broad City"). Für die erste der acht Folgen konnte mit Jamie Babbit ("Only Murders In The Building", "Silicon Valley") eine hochkarätige Regisseurin gewonnen werden.

Alle acht Episoden der Serie "A League Of Their Own" starten am 12. August exklusiv bei Prime Video.



"Eine Klasse für sich" kann auf Amazon Prime gekauft oder ausgeliehen werden. Hier geht's direkt zum Film!

Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!