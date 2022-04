"Léas 7 Leben"-Trailer: Netflix-Murder-Mystery mit Körpertausch

Nicht nur Katzen haben sieben Leben, sondern auch die weibliche Hauptfigur in der neuen französischen Netflix-Serie "Léas 7 Leben", bei der sich Krimi- mit Fantasy-Elementen mischen.

Nachdem die Leiche eines jungen Mannes aufgefunden wurde, erwacht Léa plötzlich in den 1990er-Jahren und schlüpft sieben Mal in einen anderen Körper, um den Todesfall aufzuklären oder ihn überhaupt gleich zu verhindern. Dass sie dabei auch öfter das Geschlecht wechselt, und welche wilde Story da überhaupt auf uns zukommt, deutet bereits der Trailer an: