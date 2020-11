Body-Switch: Das sind die besten Körpertausch-Filme

In dieser Body-Switch-Komödie geht es streng genommen nicht um einen Austausch zweier Körper. Vielmehr wacht Matthew Perry ("Friends") eines Tages im jugendlichen Körper von Zac Efron auf: Das Leben von Mike (Perry) ist nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hatte. Seine Ehe ist am Ende, seine Kinder halten ihn für einen Loser und bei der Beförderung wurde er übergangen. Als er sich auf wundersame Weise wieder in einen Teenager (Efron) verwandelt, versucht er diesmal auf der Highschool alles richtig zu machen. Aber nicht nur in der Schule hat sich seit Mikes Jugendjahren einiges verändert.

"17 Again" ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film.