Es macht immer wieder großen Spaß, bekannte Figuren aus der Popkultur nicht nur außerhalb ihrer gewohnten Umgebung, sondern auch (und vor allem) miteinander agieren zu sehen – wenn es sich obendrein auch noch um spielerische Neuinterpretationen dieser Figuren handelt (aber bitte nicht zu neu!), setzt das dem Nerd-Spaß noch das Krönchen auf.

Dass die Spielzeug-Firma Lego ein besonderes Händchen darin hat, humorvoll-lustige Geschichten über historische Popfiguren zu erzählen, hat sie bereits in "The LEGO Movie" und "The Batman Lego Movie" eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nun schlägt Lego (gemeinsam mit Disney) filmisch eine märchenhafte Richtung ein und lässt beliebte Disney-Prinzessinnen miteinander ein spannendes Abenteuer erleben – natürlich im unverwechselbaren Lego-Stil.

Hier ist der Trailer zu "LEGO Disney Prinzessin: Das Schloss-Abenteuer“: