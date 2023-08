Jedoch ist "Barbie", wenn auch die erste Realverfilmung von Barbieland, nicht der erste Ausflug der Puppe in die Filmlandschaft. 2001 erschien mit "Barbie in Der Nussknacker" der erste Animationsfilm mit ihr in der Hauptrolle. Seitdem sind sage und schreibe 35 Barbie-Animationsfilme erschienen.

Und Barbie, ganz nach dem Motto "Du kannst alles sein, was du willst!", erlebt in diesen Filmen alles, was ein Puppenleben so hergibt: Sie darf singen, Freundschaften schließen, den Alltag sowie fremde Welten erkunden (ob Märchenlandschaften oder das Weltall) und beinahe jeden Beruf ausüben: In den Filmen war Barbie bereits Popstar, Surferin, Astronautin, Schauspielerin, Journalistin, Agentin, Prinzessin (sehr beliebt!) oder gar Präsidentin. Oder Meerjungfrau. Oder Fee. Oder Rapunzel. Weil es gibt nichts, was Barbie nicht kann.