Zwei kehren zurück, einer muss gehen. Nachdem Reality-Star Leyla Lahouar (28) und Sängerin Jeanette Biedermann (45) zuletzt krankheitsbedingt ausgefallen waren, konnten sie in der zweiten regulären Live-Show der aktuellen "Let's Dance"-Staffel bei RTL ( auch via RTL+ ) mittanzen. Für Roland Trettl (53) war hingegen das Aus gekommen, obwohl die Jury um Jorge González (57), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (60) sich gnädig gezeigt hatte.

Eine "bayerische Latina" und "eine erotische Lady"

Erstmals wurde in der Show vom 7. März zum Motto "Disco meets Rock" getanzt. Den Auftakt machten die selbsternannte "bayerische Latina" Christine Neubauer (62) und Tanzprofi Valentin Lusin (38) mit einem Cha-Cha-Cha zu Irene Caras "Flashdance... What a Feeling". Laut Llambi habe die Schauspielerin sich "die Sache etwas einfach gemacht", der oftmals kritische Juror zeigte sich aber recht wohlwollend und so gab es von dem Trio insgesamt 18 Punkte.

Im Anschluss schnappte sich Stuntfrau Marie Mouroum (32) ihren Tanzpartner Alexandru Ionel (30), der von ihr bei einem Paso Doble zu "Come Together" von den Beatles "eine erotische Lady" sehen wollte. Bei ihrem "Tanz der Leidenschaft" habe sie laut González noch nicht ganz geschafft, zu zeigen, dass sie die Musik fühlt - trotzdem 19 Zähler. Taliso Engel (22) und Patricija Ionel (30) versuchten sich daraufhin an einer Rumba zu "Never Gonna Give You Up" von Rick Astley. Leider war der Para-Schwimmer laut Llambi, der nur einen einzigen Punkt vergab, zu gut 80 Prozent der Zeit nicht im Takt. Insgesamt verteilte die Jury aber zumindest 9 Punkte.

Sänger Ben Zucker (41) und Tänzerin Malika Dzumaev (34) setzten anschließend Billy Idols "Rebel Yell" ab. Mabuse erklärte, dass er sein "Herz auf der Tanzfläche lassen" müsse, die Vorstellung gefiel der Jury jedoch viel besser als die aus der vergangenen Woche. Diesmal reichte es für 13 statt nur 9 Punkte. Marc Eggers (38) musste Renata Lusin (37) zufolge noch lernen, "seine Masse zu kontrollieren". Bei einem Cha-Cha-Cha zu "Honey Boy" sah Llambi hingegen ein Problem im Hohlkreuz von Eggers, der mit seiner Tanzpartnerin 20 Zähler bekam.