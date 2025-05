Im großen Halbfinale der 18. Staffel von "Let's Dance" kämpften die vier verbleibenden Paare um den Einzug ins Finale. Zwei fest einstudierte Tänze sowie der berüchtigte Impro-Dance standen auf dem Programm - eine Herausforderung, bei der nicht nur Technik, sondern auch Nervenstärke gefragt waren. Am Ende stand fest: Für SelfieSandra (25) ist die Resie vorbei - und das "Let's Dance"-Finale 2025 schreibt Geschichte. Zum ersten Mal stehen ausschließlich Männer in der finalen Runde der RTL-Tanzshow.

Favorit Fabian Hambüchen dominiert in Runde eins

Eröffnet wurde der Abend von Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster (27) mit einem Cha-Cha-Cha zu "Sway" von Michael Bublé. Während Jorge González (57) den ehemaligen Turner für seine kokette Ausstrahlung lobte, monierte er zugleich einen zu starren Oberkörper. Motsi Mabuse (44) hob die kompakten Schritte hervor, vermisste aber die letzte Portion Mut. "Ich will, dass ihr ausrastet!", forderte sie. Joachim Llambi (60) hingegen zeigte sich zufrieden: "Schönes Tanzen", lautete sein Fazit - insgesamt 25 Punkte.

SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke (37) wagten sich an einen Tango zu Indilas "Dernière Danse". Motsi sprach von einer schönen Atmosphäre, vermisste jedoch Bewegung. Llambi lobte die sinnlichen Momente am Anfang und Ende, kritisierte jedoch mangelnden Druck und forderte "mehr Attacke". Jorge fand den Einstieg stark - und taufte Sandra spontan auf den Spitznamen "SSS - Sexy SelfieSandra". Die Jury vergab 23 Punkte.

Für Diego Pooth (21) und Ekaterina Leonova (38) ging es mit einer Salsa zu "Finesse" von Bruno Mars aufs Parkett. Llambi sprach von Diegos "bestem Lateintanz der Staffel", bemängelte aber fehlende Action. Motsi hob die gute Grundbewegung hervor, war aber mit dem Fluss der Choreografie unzufrieden - und konnte mit Diegos "Puppy-Blick" wenig anfangen. Jorge wünschte sich mehr Lebensfreude, freute sich aber über die gelungenen Hebefiguren. Ergebnis: 24 Punkte.

Taliso Engel (22) und Patricija Ionel (30) präsentierten einen Paso Doble zu einer modernen Version von "Für Elise". Motsi lobte die kreative Choreografie, merkte aber an, dass das Paar stellenweise aus dem Gleichgewicht geraten sei. Llambi fand die Paso-Elemente schwach, bescheinigte dem Tanz aber viel Energie. Jorge gefiel der Look, kritisierte jedoch fehlende Konsequenz in der Ausführung - ebenfalls 23 Punkte.