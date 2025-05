In zwei Wochen steht bereits das große Finale der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel an, doch am Freitagabend mussten sich die verbliebenen Promi-Tänzerinnen und -Tänzer zunächst noch im Viertelfinale der RTL-Show beweisen. Ex-Turner Fabian Hambüchen (37), Golfprofi Diego Pooth (21), Para-Schwimmer Taliso Engel (22) und Podcasterin selfiesandra (25) setzten sich vor der gewohnt strengen Jury um Joachim Llambi (60), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (57) durch. Für Stuntfrau Marie Mouroum (32) ist die Reise hingegen zu Ende.

Charleston, Rumba, Slowfox Beim ersten Tanz des Abends präsentierte Taliso Engel gemeinsam mit seiner Show-Partnerin Patricija Ionel (30) einen Charleston zu "Pencil Full of Lead" von Paolo Nutini. Llambi gefiel die Performance jedoch nicht unbedingt, er zeigte sich ein wenig enttäuscht: "Es ist Viertelfinale!" Ihm sei es "zu wenig Charleston" gewesen. Auch Mabuse und González waren nicht zu 100 Prozent überzeugt. Am Ende gab es immerhin noch 22 Punkte von der Fachjury für den Viertelfinal-Auftakt. Anschließend durfte Marie Mouroum ihr erlerntes Tanzkönnen zeigen. An der Seite von Alexandru Ionel (30) gab es für die Fans eine leidenschaftliche Rumba zu "Too Lost in You" von den Sugababes. Llambi attestierte eine "gute Rumba", "nur Nuancen" hätten nicht gepasst. Etwas zu viel Zurückhaltung und zu wenig Erotik brachten dennoch ordentliche 25 Punkte für die Mitfavoritin ein. Diego Pooth trainierte in den letzten Tagen mit Ekaterina Leonova (38) einen stilvollen Slowfox zu "High Hopes" von Panic! at the Disco - und damit hatte er in der Woche durchaus seine Probleme. Beim Auftritt war von diesen Hürden aber kaum noch etwas zu sehen. Llambi fand den Auftritt jedoch weniger überzeugend, vor allem an Pooths Körperhaltung hatte er etwas auszusetzen. Mabuse sah Pooth jedoch deutlich besser: "Das war bisher der beste Tanz. Du hast deine Nerven im Griff." 25 Punkte gab es schlussendlich.

Fabian Hambüchen überzeugte bei den Einzeltänzen Fabian Hambüchen trat bei seinem ersten Tanz an der Seite von Anastasia Maruster (27) mit einem anspruchsvollen Wiener Walzer zum Kultsong "The World We Knew" von Frank Sinatra an - ganz zur Freude von Jury und Publikum. Die beiden überzeugten bis auf einen kleinen Wackler zum Schluss auf ganzer Linie. "Das war wunderschön", traf González den Nagel auf den Kopf. Es hagelte Punkte, am Ende standen 27 davon auf dem Konto des großen Favoriten Hambüchen. Selfiesandra wurde als letzte Kandidatin ins Rennen geschickt. Ihren langsamen Walzer mit ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (37) tanzte sie zu "Kissing You" von Dess'ree. Und die Außenseiterin im Viertelfinale konnte nicht komplett überzeugen. "Es waren viele Kleinigkeiten einfach nicht da", erklärte Llambi mit deutlichen Worten. Trotz der teils harschen Kritik an der eigentlichen Tanztechnik gab es immerhin noch 22 Punkte von der Jury - vor allem aufgrund der gezeigten Emotionen.

Die Entscheidung folgte bei den Trio-Tänzen Taliso Engel durfte als erster in die Trio-Tänze starten. Mit Patricija Ionel und Renata Lusin zeigte er eine temperamentvolle Salsa zum Song "Vivir Mi Vida" von Marc Anthony. Die erotische Darbietung belohnte das Publikum mit Standing-Ovations und tosendem Applaus. Doch die Jury war - wie so oft - etwas neutraler. González empfand es als zu "steif" und für Llambi war es einfach "zu wenig": "Du wackelst mit dem Popo, dann überlässt du den Rest den Mädels." Nur 22 Punkte gab es dafür. Anschließend gab der Favorit auf den Gesamtsieg sein zweites Stelldichein des Abends: Fabian Hambüchen tanzte mit Anastasia und Sergiu Maruster (32) eine fesselnde und aufreizende Rumba zu "No Sè Por Qué Te Quireo" von Ana Belén & Antonio Banderas. Auch danach sprang das Publikum einmal mehr von seinen Plätzen. Und das völlig zurecht: Die Jury sah es ähnlich und vergab starke 27 Punkte. Der nächste Trio-Tanz ging an Marie Mouroum mit Alexandru Ionel und Evgeny Vinokurov (34) - und sie lieferte ab. Mit ihrer schwungvollen Salsa zu "Lost on You" von LP/Cubaneros konnte sie den hohen Erwartungen vollends gerecht werden. González attestierte voller Begeisterung eine "heiße Salsa". Mabuse meinte, Mouroum könne stolz auf sich sein. Auch Llambi zeigte sich "begeistert" von der Darbietung. Wie ihre Vortänzer bekam die Stuntfrau 27 Punkte von der oft sehr strengen Jury.

Selfiesandra ging an der Seite von Zsolt Sándro Cseke und Kathrin Menzinger (36) mit einem unterhaltsamen Jive zu "Title" von Meghan Trainor ins Rennen. Llambi und Mabuse zeigten sich von der Performance und der Choreografie mit hohem Tempo sehr zufrieden. Technisch sah vor allem Llambi aber erneut einige Mängel bei der Podcasterin. Weil Sandra so viel Herz und Emotionen in den Tanz legte, gab es dennoch sehr, sehr ordentliche 24 Punkte von der Jury. Als letzter ging am Freitagabend Diego Pooth mit Ekatarina Leonova und Massimo Sinató (44) ins Rennen - ebenso mit einem Jive. "Den wollte ich nie", sagte Pooth schon beim Training, der mit der Auswahl des Tanzes alles andere als zufrieden war. Seine Performance zu "Dance with me Tonight" von Olli Murs ließ die Bedenken jedoch schnell verfliegen. "Das war gut" bzw. "Alles schön", sagten González und Llambi kurz und knapp. Das bedeutete zum Abschluss die letzten 26 Jurypunkte im Viertelfinale.

© RTL/Stefan Gregorowius Marie Mouroum und Alexandru Ionel nehmen Abschied im Viertelfinale "Let’s Dance!" 2025

Riesige Überraschung: Marie Mouroum schaffte es nicht ins Halbfinale Doch wie alle "Let's Dance"-Fans wissen, hat das letzte Wort natürlich einmal mehr das Publikum. Am Ende reichte es völlig überraschend nicht für Marie Mouroum, die von der Jury noch auf den zweiten Rang gewählt wurde. Taliso Engel und selfiesandra, die am schlechtesten bewertet wurden, stehen genauso im Halbfinale wie Diego Pooth und Fabian Hambüchen.