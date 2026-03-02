"Let's Dance" 2026: Wie viele Folgen und wann ist das Finale?
14 Promis treten 2026 um den „Dancing Star”-Titel an. Die Kennenlernshow von "Let's Dance"-Staffel 19 ist bereits vorüber und die Tanzpaare haben sich formiert, doch wie geht es nun bei der beschwingten RTL-Show weiter? Wir verraten euch hier den Episodenfahrplan, damit ihr keine neuen Entwicklungen - aber hoffentlich keine Beinverwicklungen - auf dem Tanzparkett verpasst.
Wie viele Folgen hat "Let's Dance"-Staffel 19?
Die 19. Staffel der Tanz-Show umfasst wieder 12 Episoden der Hauptshow (hinzu kommt die Kennenlernshow als weitere Folge).
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Am 27. Februar geht es auf RTL mit der Kennenlernshow los. Danach kommt immer freitags um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+ eine weitere Folge (mit einer Ausnahme aufgrund der Übertragung eines DFB-Testspiels am Freitag, 27. März). Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:
- 27. Februar 2026: Kennenlernshow
- 6. März 2026: Show-Folge 1
- 13. März 2026: Show-Folge 2
- 20. März 2026: Show-Folge 3
- 29. März 2026: Show-Folge 4
- 10. April 2026: Show-Folge 5
- 17. April 2026: Show-Folge 6
- 24. April 2026: Show-Folge 7
- 1. Mai 2026: Show-Folge 8
- 8. Mai 2026: Show-Folge 9
- 15. Mai 2026: Show-Folge 10
- 22. Mai 2026: Show-Folge 11
- 29. Mai 2026: Show-Folge 12 (Finale)