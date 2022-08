Ralph Fiennes als Horror-Chef

"The Menu" besticht durch eine düstere Ästhetik, das vor allem durch das edle Szenenbild entsteht. Der Eleganz steht das hektische Treiben in der Küche gegenüber, von dem die GästInnen auf den ersten Blick nichts mitbekommen. Mit der Zeit verlagert sich die Spannung jedoch immer mehr an die Esstische und die ersten Blutspritzer landen in der Suppe.

Die Hauptfiguren werden von Anya Taylor-Joy und Nicholas Hoult gespielt. Als tyrannischer Chefkoch steht ihnen Ralph Fiennes gegenüber, der unmissverständlich sein Versprechen den GästInnen einen unvergesslichen Abend zu bescheren, einlöst. Die Regie übernimmt Mark Mylod, der sich vor allem als erfolgreicher Serienregisseur durch Projekte wie "Game of Thrones", "Succession" und "Shameless" gemacht hat. Als Produzent fungiert unter anderem "The Big Short"-Autor Adam McKay.

"The Menu" wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in unseren Kinos erscheinen.