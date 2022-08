Eindrücke der Natur

"Der Gesang der Flusskrebse" basiert auf dem gleichnamigen 2019er-Erfolgsroman der US-amerikanischen Zoologin und Schriftstellerin Delia Owens. "Where The Crawdads Sing", so der Originaltitel, ist ihr Debütroman.

Mit ihrem damaligen Ehemann, dem Zoologen und Biologen Mark Owens, verbrachte sie in den 1970er-Jahren ganze sieben Jahre in Kalahari, eine der abgelegensten Wüsten der Welt. Dort verfassten sie bahnbrechende Studien über die unberührte Wildnis und vor allem die schwarzmähnigen Kalahari-Löwen sowie die Schabrackenhyäne, die das Paar berühmt machten. Auch für den Schutz der dort lebenden Elefanten machten sie sich stark.

All die Eindrücke der unberührten Natur, die Delia Owens gemacht hatte, verarbeitete sie auch in ihrem Roman und sind auch in der Verfilmung allgegenwärtig. Protagonistin Kya erkundet nicht nur die Natur rund um sich, sondern entdeckt vor allem Gemeinsamkeiten zwischen den Verhaltensweisen von Tieren und Menschen. Kya beobachtet die Tiere ganz genau und lernt dadurch, auch mit den Menschen in ihrem Leben umzugehen.

Dieser Teil der Erzählung scheint also von realen Erfahrungen inspiriert zu sein.