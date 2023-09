Hannah und Natascha Kampusch

Im Buch "Liebes Kind" erzählt sie die Geschichte komplett aus der Sicht der jungen Hannah, die ihr gesamtes bisheriges Leben in Gefangenschaft verbracht hat. Hausmann stellte sich die Frage, wie ein solches Kind dann wohl auf die unbekannte Außenwelt reagieren würde. "Man kennt die sozialen Regeln nicht, die wir jeden Tag miteinander leben. Wie würde ich mich fühlen? Wie würde ich mir eine Häuserfront angucken? Wie wäre es, in einem Raum voller Menschen zu sein? Ich stelle mir vor, ich sehe alles zum ersten Mal", so die Autorin gegenüber Netflix.

Als Hausmann diese Figur schuf, hatte sie bestimmte Bilder vor Augen – sie musste an ein berühmtes Interview mit Natascha Kampusch denken: "Ich habe 2006 Natascha Kampuschs Fernsehinterview mit Günther Jauch gesehen. Das war ein paar Wochen, nachdem sie ihrem Entführer entkommen ist. Ich habe dieses Interview nie vergessen, weil ich so überwältigt war, wie diese junge Frau da sitzt, nach so vielen Jahren, die sie im Keller verbracht hat. Sie war so gebildet und sie konnte sich so toll ausdrücken. Man hat gemerkt: Sie hat gelernt, sie hatte Schulbücher und hat eine Weltsicht entwickelt – trotz dieser Umstände in entscheidenden Lebensphasen."