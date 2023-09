Wie verhält sich Jasmin und was wird aus dem Entführer?

Obwohl Jasmin dem Peiniger entkommen konnte, lässt ihr dieser keine Ruhe, sondern verfolgt sie weiter. Sie dürfte jedoch ganz unter seinem Bann stehen und verheimlicht der Polizei, dass die aufgefundene Leiche nicht die des Entführers gewesen ist. Sie scheint sich im Gegenteil mit dem Schicksal abzufinden, dass Rogner sie wieder zurückholen wird, um gemeinsam mit den beiden Kindern seine "Familie" erneut zusammenzuführen.

Doch dann wird deutlich, dass Jasmin nicht klein beigibt, sondern ihre Rache plant. Sie bringt Rogner mit einer vorgeblichen Schwangerschaft zum Handeln und versteckt ein Küchenmesser an ihrem Körper. Davon ist aber Rogner durch seine Videoüberwachung informiert, er nimmt es ihr wieder ab. Bei einer Fahrt ans Meer kommt es jedoch zum Showdown: Jasmin hatte noch eine Glasscherbe in ihrem Slip verborgen: Nach einer vorgetäuschten Ohnmacht sticht sie Rogner das Glasstück mehrfach in den Hals und lässt ihn am Strand verbluten.