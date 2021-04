Diese 6 Filme werden vom Publikum geliebt, aber von KritikerInnen gehasst

Terrence Malicks poetische Ode an das Leben ist nicht jedermanns Geschmack. Der Großteil des Filmes besteht aus eindrucksvollen Bildern, die mit Monologen der SchauspielerInnen unterlegt sind, in denen sie über die menschliche Natur und Liebe philosophieren. Das Publikum konnte mit dem avantgardistischen Zugang nicht viel anfangen, da es keinen inhaltlichen roten Faden gibt, sondern die Episoden nur thematisch miteinander verbunden sind. Kritiker sehen in "The Tree of Life" ein Meisterwerk, das als Höhepunkt von Terrence Malicks Karriere gesehen wird.