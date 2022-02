"Life & Beth"-Trailer zeigt Amy Schumer in einer Lebenskrise

Beth hat einen tollen Job als Wein-Testerin, lebt mit ihrem Freund in Manhattan und hat einen tollen Freundeskreis – doch als ihr gesundheitliche Probleme das Leben schwer machen, überdenkt sie ihren Lebensstil und will neu anfangen: Sie trennt sich von ihrem Partner und findet Gefallen am Landleben auf einer Farm.

Wie der Trailer verrät, erwartet ZuseherInnen eine Mischung aus Drama und Komödie, die ganz im Stil von Amy Schumer auch zum Nachdenken anregen soll.