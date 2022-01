Nicht, dass unser Alltag zurzeit langweilig wäre, die Pandemie sorgt permanent für Abwechslung, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Trotzdem wollen wir auch in "Zeiten wie diesen", wie es so schön heißt, nicht auf eskapistischen Nervenkitzel, Adrenalinschübe und undurchsichtige Kriminalfälle verzichten.

Das weiß auch Netflix und bietet 2022 einige neue Krimi-Serien an, die uns das Gefühl geben, dass die Welt gerecht ist, weil am Ende (fast) immer die Bösewichte geschnappt werden und die Guten gewinnen. In die dunkelsten Dachböden menschlicher Seelenlandschaften nehmen sie uns dabei gleich auch noch mit.

Wir haben unsere/n innere/n DetektivIn von der Leine gelassen und sind mit Holmes'scher Gewieftheit auf die Spurensuche gegangen – nach brandneuen Krimi-Serien, die uns Netflix 2022 präsentiert: