"Little Fish": Erster Trailer des romantischen Pandemie-Thrillers ist da

Knapp ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie kommen die ersten Virus-Filme ins Kino. Auch wenn im neuen Trailer zu "Little Fish" Menschen in Gesichtsmasken und demonstrierend auf der Straße zu sehen sind, geht es hier nicht um das Corona-Virus, sondern um die neuartige Krankheit NIA. Die Infizierten sind von Gedächtnisschwund betroffen und müssen sich mühsam ihre Vergangenheit rekonstruieren. Dabei erinnert die Idee an eine Mischung zwischen "Vergiss mein nicht!" und "28 Days Later".