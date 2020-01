10 Pandemie-Thriller über schreckliche Krankheitsausbrüche

Die Stadt der Blinden (2006)

In diesem Thriller von Regisseur Fernando Meirelles ("Die zwei Päpste", "City of God") werden die Menschen in einer Stadt plötzlich blind. Bald wird klar, dass es sich dabei um eine hochansteckende Seuche handelt. Doch es ist völlig unklar, was die Ursache ist. Die Regierung beginnt damit, die Blinden in einer ehemaligen psychiatrischen Anstalt zu internieren. Die Frau (Julianne Moore) eines erblindeten Arztes (Mark Ruffalo) gibt vor, auch blind zu sein, um nicht von ihrem Mann getrennt zu werden. Bald erweisen sich die Maßnahmen als völlig unzureichend, weil immer mehr Erkrankungen auftreten. In der Anstalt werden die Zustände immer kritischer. In der Quarantäneanstalt kommt es zu unmenschlichen Auswüchsen.

"Die Stadt der Blinden" ist bei Amazon Prime zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten.