"Living"-Trailer: Grandioser Bill Nighy in einem Kurosawa-Remake

Einmal richtig leben, obwohl man in einer täglichen Routine gefangen ist: Davon träumt ein kleiner Angestellter namens Williams, obwohl er sich nicht dazu aufraffen kann.

Erst eine niederschmetternde Arzt-Diagnose wird ihn dazu bringen, lange Versäumtes nachzuholen – und für den großartigen Darsteller Bill Nighy ("The Best Exotic Marigold Hotel", "Underworld", "The Limehouse Golem") ergibt sich dadurch eine Gelegenheit, seine Karriere um eine weitere denkwürdige Rolle zu bereichern.

Was uns in dem zweifellos herzerwärmenden Film "Living" erwartet, deutet ein erster Trailer an: