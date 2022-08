"The Greatest Beer Run Ever"-Trailer: Zac Efron im Vietnamkrieg

Die Hauptrolle wird von Zac Efron gespielt, der es sich diesmal nicht nehmen lässt, mit einem imposanten Schnauzbart über die Leinwand zu flitzen. Nachdem er sich in "Beach Bum" mit einem gekachelten Bart präsentiert hatte, zeigt er hier wieder einen neuen Look. In den Nebenrollen sind die legendären Stars Bill Murray und Russell Crowe zu sehen.

Als Autor und Regisseur fungiert Peter Farrelley, der mit seinem Kassenschlager "Dumm und Dümmer" den Durchbruch hatte. Seinen größten Erfolg feierte er 2018, als er für seine Komödie "Green Book" den Oscar für den besten Film erhielt.

"The Greatest Beer Run Ever" feiert im September 2022 seine Premiere auf dem Filmfestival in Toronto und erscheint am 30. September auf Apple TV+.