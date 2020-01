"Locke & Key": Erster Trailer der gruseligen Fantasy-Serie von Netflix

Die Graphic Novel, die als Vorlage dient, ist eine verzweigte Geschichte, die bis in die Zeit der Amerikanischen Revolution im 18. Jahrhundert zurückreicht. Im Mittelpunkt stehen aber auch im Comic die drei Geschwister Tyler ( Connor Jessup), Kinsey ( Emilia Jones) und Bode ( Jackson Robert Scott) sowie ihre Mutter Nina Locke ( Darby Stanchfield). Die abgeschlossene Geschichte wurde zwischen 2008 und 2013 in sechs Miniserien, die Kapiteln entsprechen, publiziert. Während manche Schlüssel eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen, werden andere nur kurz erwähnt. Durch die Macht der Schlüssel gerät die Familie ins Visier eines Dämons, der diese magischen Utensilien für sich haben will und vor nichts zurückschreckt, um sie zu bekommen.

"Locke & Key" ist ab 7. Februar 2020 bei Netflix zu sehen.