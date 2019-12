SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im Januar 2020

CHANNEL ZERO, Staffel 3 (Sky/ TNT Serie via Sky und Magenta TV): Die dritte Staffel der Horror-Anthologieserie ist zwar in deutscher Sprache schon bei Amazon Prime zu sehen (wie auch Staffel 4), aber nur als Kaufangebot. Wer Sky oder Magenta TV hat, kann die dritte Staffel ohne Zusatzkosten beim linearen TV-Sender TNT Serie schauen.

13. JANUAR

THE NEW POPE, Staffel 1 (HBO): Die neunteilige Fortsetzung von "The Young Pope" (eigentlich die zweite Staffel) startet beim US-Sender HBO und am 20. Februar 2020 auch bei Sky in deutscher Sprache. Jude Law kehrt als Papst zurück, John Malkovich spielt seinen Nachfolger, außerdem in Nebenrollen mit dabei: Sharon Stone und Marilyn Manson.