"Lockwood & Co.": Unterschiede zwischen Buch und Netflix-Serie

3. Netflix hat Lucys Hintergrundgeschichte ausgebaut

George ist nicht die einzige Figur, die in der Netflix-Serie leicht verändert wurde. Die Hintergrundgeschichte von Lucy wurde darin ebenfalls ausgebaut. Laut den Büchern starb ihr alkoholkranker Vater und ihre Mutter hat sich nicht viel um ihre Kinder gekümmert, sodass Lucy bereits mit acht Jahren als Agentin arbeitete. Obwohl sie sich schnell in diesem Job auszeichnete, führte der Vorfall in Wythburn Mill dazu, dass sie weglief und sich schließlich bei Lockwood & Co. bewarb.

So sieht Lucys Vorgeschichte in der Netflix-Serie aus: Lucy ist in den Rückblenden nicht acht, sondern 13 Jahre alt. Außerdem erfahren ZuschauerInnen mehr über ihre Ausbildung, die zu dem Vorfall in Wythburn Mill führte. Insgesamt wurde sich für Lucys Vorgeschichte in der Serie also mehr Zeit genommen.