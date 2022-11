Wieso gilt der Roman von D. H. Lawrence als Weltliteratur?

Die Romanfigur Constance Chatterley verstieß gegen Moral und Gesellschaftsnormen ihrer Zeit: Die Darstellung von expliziter geschlechtlicher Liebe, sexueller Befreiung und die Kritik an der britischen Gesellschaft sorgten für Empörung.

Die Empörung ging so weit, dass "Lady Chatterley's Liebhaber" verboten werden sollte. Das wurde 1960 im "Obszönitätsprozess" versucht. Der Taschenbuchverlag Penguin setzte sich 1960 provokant über neuere Gesetze gegen „obszöne Publikationen ohne literarische Qualität“ hinweg. Der Prozess bewirkte jedoch das Gegenteil von dem, was man sich erhoffte, denn er führte zu Aufhebungen von Zensurbestimmungen und wurde Teil der Geschichte der „Sexuellen Revolution“, die in den 1960er Jahren Großbritannien und schließlich ganz Europa erfasste. Das berichtete "Arte" in einer Dokumentation.

Letzten Endes wurde das Werk von D. H. Lawrence einer der ersten seriösen Romane der Weltliteratur, in denen menschliche Sexualität detailliert beschrieben wurde.

"Lady Chatterley's Lover" startet am 02. Dezember auf Netflix.