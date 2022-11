"Supernatural" als Coming-of-Age-Serie, das in einer dystopischen Welt angesiedelt ist: So oder so ähnlich könnte man "Lockwood & Co." beschreiben, die neue Romanverfilmung von Netflix. "Lockwood & Co." ist eine fünfbändige, abgeschlossene Fantasy-Buchreihe von Jonathan Stroud. In den Romanen gehen drei Jugendliche in einem alternativen London gegen Geistererscheinungen vor, die Großbritannien seit fünfzig Jahren heimsuchen.

Seht euch hier den Teaser-Trailer zu der Romanverfilmung an: