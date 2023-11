Lokis letzte Entscheidung

Loki kehrt also noch weiter zurück in der Zeit bis zu jenem Moment, als Sylvie gerade Kang aka. Jener, der Bleibt umbringen will und versucht, das zu verhindern. Zur Erinnerung: Diese Szene fand ursprünglich am Ende von Staffel 1 statt. Auch hier scheitern etliche Anläufe, bis Kang selbst eingreift und die Zeit anhält.

Dann erklärt er Loki, dass es nur eine Möglichkeit für ihn gibt, alles zu retten: Er müsste Sylvie töten, denn falls Kang als Herr über die Zeit nicht am Leben bleibt, würde alles ins totale Chaos ausufern. Der Webstuhl wurde dazu geschaffen, nur den Wahren Zeitstrahl zu erhalten und alle anderen zu vernichten.

Loki ist zutiefst verunsichert und versetzt sich in einen Moment, den wir auch schon aus Staffel 1 kennen, als sein späterer Freund Mobius (Owen Wilson) das erste Verhör mit Loki in der TVA durchführt. Bei dieser Gelegenheit stellt Loki nun eine entscheidende Frage und erhält von Mobius einen wichtigen Ratschlag.

Somit bahnt sich das Finale an: Loki ist erneut im Kontrollraum der TVA, doch diesmal schickt er nicht Timely zum Webstuhl, sondern tritt ohne Schutzanzug selber den Weg an. Diese Entscheidung bringt die Wende, denn was nun passiert, verändert das MCU grundlegend. Loki durchquert den Bereich bis zum Webstuhl, den er zerstört. Dahinter tut sich ein Portal auf, in dem er auf Stufen emporsteigt und dabei immer mehr Zeitstrahlen mit seinen Händen erfasst.