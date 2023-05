"Es"-Star Bill Skarsgård als Sohn von Nicolas Cage

Der Darsteller für Anton steht bereits fest: Bill Skarsgård (32) ist der Auserwählte. Mit seiner Performance als Horrorclown Pennywise in den Stephen-King-Verfilmungen "Es" hat sich der Schwede als begnadeter Schurkendarsteller der Gegenwart etabliert. Neben "Lords of War" ist der Sohn von Schauspieler Stellan Skarsgård (71) bald in Neuverfilmungen von "Nosferatu" (2022) und "The Crow" (1994) zu sehen.