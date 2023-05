Worum geht's in "Renfield"?

Hoult gibt Draculas Diener Renfield, der dem Ober-Vampir (eben Cage) jahrhundertelang treu ergeben war – zumindest bis jetzt, denn Renfield beschließt nun, sich endlich aus der toxischen Beziehung mit Dracula zu lösen. Eine Chance dazu sieht er, als er sich in die Verkehrspolizistin (Awkwafina) verliebt. Doch ob Dracula Renfields Entscheidung und seine neue Beziehung einfach so akzeptiert, steht auf einem anderen blutigen Blatt ...

Regie führte bei dieser Horror-Komödie Chris McKay ("The Tomorror War", "The Lego Batman Movie"). Dass Cage zum Overacting mit absurden Grimassen tendiert, könnte ihm bei dieser Rolle, die sich per se stets am schmalen Grad zwischen Satire und alptraumhaften Grusel befindet, zugute kommen.