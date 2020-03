"Lost in Space": Dritte Staffel für die Familie Robinson im Weltraum

Die erste Staffel der spannenden Sci-Fi-Serie war ein überraschender Netflix-Hit, zumindest nach eigenen Angaben des Streaming-Giganten. Netflix gibt ja bekanntlich keine allgemeinen Zugriffszahlen bekannt. In den USA war die erste Staffel von "Lost in Space" laut Deadline Hollywood die drittbeste Premiere einer Originalproduktion nach "Stranger Things" und "Bright" im Jahr 2018.

Die im Dezember 2019 veröffentlichte zweite Staffel hat offenbar nicht so einen guten Start hingelegt, denn die Serie scheint in keiner Top-10-Liste von Netflix auf. Insofern ist das Ende der Serie nach der dritten Staffel keine große Überraschung, obwohl es laut Serien-Produzenten von Anfang an so geplant war.

"Lost in Space" ist bei Netflix zu sehen.