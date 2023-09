"Lost in Translation": Sophia Coppolas legendäres Werk wird 20

Durch "Lost in Translation" wurde Scarlett Johansson zum Mega-Star

Während "Lost in Translation" einer der wenigen Filme ist, in denen Bill Murray sein tragikomisches Comedy-Talent voll ausspielen konnte, verhalf Coppolas Meisterwerk Scarlett Johansson, die erst nach Abschluss der Dreharbeiten volljährig wurde, zum großen internationalen Durchbruch. Zuvor war die gebürtige New Yorkerin lediglich in Nebenrollen in Indie-Produktionen wie "Ghost World" (2001) oder dem Coen-Brothers-Film "The Man Who Wasn't There" (2001) aufgefallen.

Im Anschluss eilte sie in Werken wie "Match Point" (2005), "Vicky Cristina Barcelona" (2008) oder ihren umjubelten Auftritten im Marvel Cinematic Universe von Erfolg zu Erfolg - und wurde zu einer der profiliertesten und am besten bezahlten Darstellerinnen der Gegenwart.

Seit nunmehr 20 Jahren, seit dem US-Kinostart von "Lost in Translation" am 12. September 2003, können sich Zuschauer der eigentümlichen, zarten Verbindung zwischen den verlorenen Seelen Charlotte und Bob in Sofia Coppolas Meisterwerk nicht entziehen.