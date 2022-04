"Love, Death & Robots"-Staffel 3-Trailer: Schräge Animationen

Genre-Mix mit großer Bandbreite

Die gezeigten Ausschnitte stammen hier allerdings alle aus den früheren Staffeln – einzig die allerletzte Szene mit einer tanzenden schmuckbehängten Frau dürfte tatsächlich neu sein.

Die Bandbreite reicht stets von feinstem Cyberpunk in realitätsnahem Anime-Style bis zu Sci-Fi-Filmen, die vom Stil her eher an herkömmliche Zeichentrick-Abenteuer erinnern. Auch die Inhalte variierten stark: von düsteren Geschichten mit expliziter Darstellung von Sex und Gewalt bis hin zu humorvollen, aber harmloseren Plots.

Der Teaser hat auch den Start-Termin enthüllt: "Love, Death & Robots" Staffel 3 wird ab 20. Mai auf Netflix verfügbar sein.