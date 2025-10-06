Singles, die so geliebt werden wollen, wie sie sind, nehmen an einem ungewöhnlichen Experiment teil, bei dem sie sich dafür entscheiden, eine Person zu heiraten, ohne sie jemals zuvor gesehen zu haben. An diesem Konzept hat sich auch in der mittlerweilen 9. Staffel der Dating-Show "Love is Blind" nichts geändert. Die von Nick und Vanessa Lachey moderierte Serie beantwortet auf höchst spannende Weise die Frage, ob Aussehen, Hautfarbe oder Alter wirklich eine Rolle spielen – oder ob Liebe tatsächlich blind macht. Wir beantorten euch hier die Frage nach dem Episodenfahrplan .

Die 9. Staffel der Dating-Show umfasst insgesamt 12 Episoden auf Netflix.

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Die 9. Staffel startet am 1. Oktober auf Netflix. Zunächst wurden die Episoden 1-6 veröffentlicht.

Episoden 7-9 sind ab 8. Oktober verfügbar.

Episoden 10 + 11 sind ab 15. Oktober zu sehen.

Die finale Episode 12 geht dann am 22. Oktober an den Start.