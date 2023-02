Gemeinsam mit "Too hot to handle" (von der es jetzt übrigens auch eine deutsche Version gibt) gehört "Love is blind" zu den erfolgreichsten und beliebtesten Reality-Show-Formaten auf (und von) Netflix. Wie so oft in diesem Genre ist das Konzept so skurril wie unterhaltsam gleichermaßen, auch wenn man sich unwillkürlich fragt, was das Ganze eigentlich tatsächlich mit der Realität gemeinsam hat:

Die Paare, die sich in "Love is blind" bilden, bekommen sich erst zu Gesicht, nachdem (!) sie sich verliebt und verlobt (!!) haben. Die moralische Message dahinter: In der Liebe kommt es nicht auf Äußerlichkeiten an, es geht ausschließlich um die inneren Werte. Die zweite (oder erste) Message lautet zudem: Mit Schwachsinn, ähm, Unkonventionellem lässt sich nach wie vor (Streaming-)Quote machen.